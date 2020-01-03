CSKA Moskova yenilgisi sonrasında Maccabi Tel Aviv’i ağırlayan Anadolu Efes, 20 sayı farkla kazanırken evinde üst üste 3. kez oynayacağı maçta yeniden yakalamak istediği galibiyet serisinin ikinci adımı atmak istiyor. Geçen sezon rakibini Euroleague’de iki maçta da deviren Anadolu Efes, Eylül ayındaki hazırlık turnuvası maçını da kazanmasını bilmişti. Temsilcimizde sakatlığı nedeniyle Bryant Dunston yok.

Anadolu Efes - Khimki maçına iddaa oynamak için görseli tıklayın

Son olarak Fransa’da Asvel’in konuğu olan Khimki Moskova, dış sahadaki kötü performansını devam ettirdi ve deplasmandaki üst üste 5. yenilgisini aldı. Bu haftaya kadar Euroleague’de sezonun en fazla sayı yiyen ekibi olan konuk ekipte maç başına 20,9 sayı ile en fazla sayı atan isim olan Alexey Shved, grip olduğu için maçta görev alamayacak.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında oynanan son 3 maçı da Anadolu Efes kazandı.

• Khimki, bu maça kadar Euroleague’de deplasmanda oynadığı 9 maçın 7’sini kaybetti.

• Khimki, bu maç öncesinde sezonun en fazla sayı yiyen ekibi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %36’dan fazlası Anadolu Efes’in maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise Deplasman TS Alt/Üst 86,5. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u maçta konuk ekibin 86,5’tan daha az sayı atacağını düşünüyor.



