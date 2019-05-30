Turkish Airlines EuroLeague'de büyük bir başarıya imza atarak final oynayan temsilcimiz Anadolu Efes, yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosundaki 4 oyuncu ile sözleşme yenileyen Anadolu Efes, yeni isimlerle de kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Eurohoops'un haberine göre Derrick Williams için çalışmalarını sürdüren Efes, uzun rotasyonu için de Maccabi FOX Tel Aviv'den Johnny O'Bryant'ı kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezonda Tibor Pleiss ile yola devam etmeyi düşünmeyen Lacivert-Beyazlılar, Derrick Williams ve Johnny O'Bryant ile uzun rotasyonunu tamamlamayı planlıyor.

O'Bryant, Maccabi Tel Aviv ile ilk EuroLeague sezonunda 30 maça çıkarken 10.6 sayı, 5.9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Anadolu Efes, O'Bryant transferini gerçekleştiremezse Baskonia'dan Johannes Voigtmann'a yönelecek.