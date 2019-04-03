THY Euroleague'de 30. ve son haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek.

Anadolu Efes ile EA7 Olimpia Milano, Euroleague'de bugüne kadar 25 kez karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda Efes 17 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İtalyan ekibi ise 8 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Olimpia Milano 81-80'lik skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Olimpia Milano ise 87.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de Adrien Moerman 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Mike James 19.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

İHA