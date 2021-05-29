Ergin Ataman yönetiminde muhteşem bir sezonu geride bırakan Anadolu Efes, Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final-Four'da organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.









Anadolu Efes ile Barcelona arasında 24. randevu

Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

Barcelona'da Calathes'in Efes karşısındaki durumu belirsiz

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da şampiyonluk adına temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Barcelona'da Olimpia Milano maçında sakatlanan Nick Calathes'in durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.