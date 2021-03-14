Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 102-63

Maça Micic’in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda başarılı olan Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva’nın üç sayılık basketiyle öne geçti: 11-16. Sertaç Şanlı ile boyalı alanda etkili olan ve 4 sayı bulan ev sahibi ekip, 8. dakikada 17-16 ile skoru tekrar lehine çevirip, çeyreği de 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyodunda iyi savunma yapan Anadolu Efes, Tolga Geçim’in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı.

Konuk ekip, Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla farkı biraz olsun kapattı ve ilk yarı 42-35 Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, maçın 3. periyodu sonunda farkı 26 sayıya çıkardı: 73-47. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 102-63 kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın son periyodunun başında Gaziantep Basketbol’da Doğan Şenli sakatlandı ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.