Anadolu Efes galibiyet oranında basketbolun en başarılısı

İlk olarak 1966-1967’de 12 takımın katıldığı Basketbol Süper Ligi’nde 55. sezon, son olarak Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un katılımıyla 16 takımla oynanacak.

Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde tamamlanamayan ligde şimdiye kadar 81 farklı takım mücadele etti. Fenerbahçe Beko ve Galatasaray’ın tüm sezonlarda bulunduğu ligde, ligin yeni ekipleri Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ilk kez ligde sahne alacak.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 52, Pınar Karşıyaka 48, Anadolu Efes 42, TOFAŞ 35, Türk Telekom 27, Darüşşafaka Tekfen 24, Gaziantep Basketbol 8, Büyükçekmece Basket 5 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor 2, Bursaspor ile OGM Ormanspor ise birer kez daha önce ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde, 1981-1982’ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.

En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes’te

Geride kalan 54 sezonun 42’sinde mücadele eden Anadolu Efes, yakaladığı yüzde 81,3’lük galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda 1083 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 880 galibiyet, 200 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes’i galibiyet oranında yüzde 67,6 ile Fenerbahçe, yüzde 59,6 ile Galatasaray takip ediyor.

Takımların performansları

Ligde 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımların, normal sezonda bugüne kadar gösterdikleri performanslar şöyle:

Takımlar Sezon O G M B

Afyon Belediyespor 2 50 13 37 0

Anadolu Efes 42 1083 880 200 3

Bahçeşehir Koleji 2 51 20 31 0

Beşiktaş 52 1315 752 552 11

Bursaspor 1 23 11 12 0

Büyükçekmece Basket 5 141 44 97 0

Darüşşafaka 24 681 355 326 0

Fenerbahçe 54 1357 917 434 6

Galatasaray 54 1358 810 539 9

Gaziantep Basketbol 8 231 106 125 0

OGM Ormanspor 1 23 8 15 0

Pınar Karşıyaka 48 1221 624 591 6

TOFAŞ 35 885 503 381 1

Türk Telekom 27 767 437 330 0

AA