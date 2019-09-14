Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetse de finale yükseldi

Gloria Cup'ın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes'i uzatma sonunda 88-87 mağlup etse de Efes, 1 sayılık averajla finale yükselerek CSKA Moskova'nın rakibi oldu.

14 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetse de finale yükseldi

Gloria Cup'ın 6. maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Efes, ilk periyodu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı. Final bölümüne Lacivert-Beyazlılar, 63-62 önde girdi, ancak mücadele 77-77 tamamlandı.

Uzatmaların son anlarında Sarı-Kırmızılılar Moore’yla sayı bulup öne geçti: 88-87. Son hücumda Efes basketi bulamayınca Aslan 1 sayı farkla galibiyete uzandı. Ancak bu skor final için Galatasaray’a yetmedi, Efes 1 sayılık averajla finalist oldu.

Temsilcimiz yarın 18.30’da CSKA Moskova ile şampiyonluk maçında karşılaşacak.  

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