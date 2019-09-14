Gloria Cup'ın 6. maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Efes, ilk periyodu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı. Final bölümüne Lacivert-Beyazlılar, 63-62 önde girdi, ancak mücadele 77-77 tamamlandı.

Uzatmaların son anlarında Sarı-Kırmızılılar Moore’yla sayı bulup öne geçti: 88-87. Son hücumda Efes basketi bulamayınca Aslan 1 sayı farkla galibiyete uzandı. Ancak bu skor final için Galatasaray’a yetmedi, Efes 1 sayılık averajla finalist oldu.

Temsilcimiz yarın 18.30’da CSKA Moskova ile şampiyonluk maçında karşılaşacak.