Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 86-55

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor’u 86-55 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar

1. PERİYOT: 19-13

İLK YARI: 40-26

3. PERİYOT: 68-42