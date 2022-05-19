Tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşadığı bugün Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de Final-Four maçına çıktı. Son şampiyon olan Ergin Ataman yönetimindeki temsilcimiz, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen ve Stark Arena'da oynanan maçta Yunan devi Olympiakos'u 74-77 devirdi ve üst üste 3. kez finale kalarak Türk halkına 19 Mayıs'ta çifte bayram yaşattı.









Günün ikinci maçında İspanyol ekipleri, normal sezonun lideri Barcelona ile Real Madrid finale çıkabilmek için mücadele edecek. Barcelona geçen sezon finalde temsilcimiz Efes'e kaybetmişti.









Üst üste 3. kez finalde!

Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague’de final heyecanı yaşayacak. Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe ’yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova’ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya’nın Köln kentinde organize edilen Final-Four’da Rus takımı CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.





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Ergin Ataman 5. kez Final-Four'da!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, beşinci kez EuroLeague Final Four’da yer alma başarısı gösteriyor. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda finallere katılma hakkı kazanan ve turnuvayı üçüncülükle noktalayan Ataman, 2002-2003 sezonunda İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile üçüncü, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile ikinci olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, son Final Four’unda ise Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

Olympiakos 21 - 18 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Olympiakos 43 - 42 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Olympiakos 63 - 66 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Olympiakos 74-77 Anadolu Efes | Maç Sonucu