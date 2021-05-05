Anadolu Efes Final Four'a kaldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Play-Off serisi beşinci maçında İspanya’nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı. 26 sayı üreten Chris Singleton da maça damgasını vuran isimdi
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Singleton ve Micic ile sayı üretirken, rakibine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti. İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Micic’in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-27. Lacivert-Beyazlılar karşısında Thompkins, Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspanyol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39 yaptı. Real Madrid, soyunma odasına da 41-36 önde gitti. Anadolu Efes, Simon, Beaubois ve Micic’in basketleriyle 23. dakikada 49-44 öne geçti. Lacivert-Beyazlılar, 26. dakikada farkı 12 sayıya (57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve Tompkins’in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, Anadolu Efes son çeyreğe 60-57 önde girdi.
Simon fişi çekti...
Son periyodun ilk bölümünde savunmada zorlanan Anadolu Efes karşısında Fernandez ve Laprovittola ile sayı üreten Real Madrid, 36. dakikada 69-68 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta son dakikaya 80-80 berabere girilirken, Anadolu Efes, Simon’un kaydettiği üç sayılık basketle bitime 38 saniye kala skoru 83-80 yaptı. Kalan sürede serbest atışlardan bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes müsabakadan 88-83 galip ayrıldı. Lacivert-Beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final’e yükselme başarısı gösterdi.