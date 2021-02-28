Anadolu Efes - Fethiye Belediyespor maç sonucu: 101-85

Ev sahibi takım, bu sonuçla ligdeki 22. maçından da galip ayrıldı. Konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da isabetli dış atışlarla başladı. Tempolu oyunla geçilen ilk dört dakikayı Anadolu Efes, 17-13 üstün bitirdi. Basit top kayıpları yapan Fethiye Belediyespor karşısında oyun üstünlüğünü çeyreğin ikinci bölümünde ele geçiren ev sahibi takım, ilk periyodu 13 sayı (35-22) farkla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, soyunma odasına 66-40 önde girdi.

İkinci yarı düşük bir tempoda oynanırken ev sahibi takım, farkın kapanmasına izin vermedi ve final periyoduna 85-57 üstün gitti.

Son çeyrekte Fethiye Belediyespor, farkı kapatmaya çalışsa da çabası yeterli olmadı. Anadolu Efes, karşılaşmayı 101-85 kazandı.

Haber: Anadolu Ajansı

Fotoğraf: Süleyman Kara