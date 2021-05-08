ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 88-84 mağlup etti. İlk yarıda da rakibini deviren (85-72) Efes, olası bir Play-Off eşleşmesinde saha avantajını kaptı. Oyunun başında üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, devreyi 41-35 önde tamamladı. İlk yarının bitimine 1 dakika 58 saniye kala şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul alan Efes coach'u Ergin Ataman, Micic, Beaubois, Simon, Dunston ve Moerman 5'ini çıkarıp kalan bölümü Yiğitcan, Erten, Sertaç, Buğrahan ve Tolga ile tamamladı. 22. dakikada Efes 42-41 öne geçse de ev sahibi final periyoduna 64-62 galip başladı. 35'te 74-74 eşitliğin olduğu maçta Larkin ve Micic ile üstünlüğü ele alan Efes rakibini deplasmanda 88-84 yendi. Fenerbahçe sezonu 22 galibiyet 8 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı. Bir maçı eksik Efes ise 28 galibiyetle liderliği garantilemişti.