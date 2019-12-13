Anadolu Efes - Fenerbahçe maç sonucu: : 79-66
Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup ederek 11'inci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 4 maçı kazanan Anadolu Efes, rakibi karşısında son 15 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.
Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Simon, Singleton ve Pleiss ilk beşiyle başlarken; konuk ekip Fenerbahçe Beko'nun ilk beşi ise Sloukas, De Colo, Kalinic, Williams ve Ahmet'ten oluştu.
Maça iki takımda hücumda top kayıplarıyla başlarken, ilk 3 dakika Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra hücumda Larkin ile etkili olan ev sahibi ekip, periyodun son üç dakikasına 2 sayı farkla önde girdi: 12-10. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko serbest atış çizgisinden sayılar bulurken, ilk periyodu Anadolu Efes, 17-14 önde kapattı.
2'nci periyoda Fenerbahçe Beko hücumda daha etkili başlarken, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 4:48 kala Williams'tan bulduğu basketle 26-25 öne geçti. Anadolu Efes, Simon'un üç sayılık basketi ve ardından gelen serbest atış isabetiyle 2:30 kala 32-30 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretme konusunda sıkıntı yaşarken, ilk yarıyı ev sahibi ekip 35-34 önde kapattı.
3'üncü periyoda Anadolu Efes, önce Singleton'ın üç sayılık ardından Micic'in iki sayılık isabetleriyle başlarken 8:58 kala farkı 6'ya çıkardı: 40-34. Fenerbahçe Beko, bu periyottaki ilk sayılarını 7:45 kala De Colo'nun üç sayılık isabetiyle buldu: 43-37. Bu periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden iyi yüzde yakalayan Efes, önce Simon sonrasında ise Micic'in üçlükleriyle farkı çift haneye çıkardı: 53-42. Kalan dakikalarda rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, son periyoda 61-44 önde girdi.
Son periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, 7:35 kala Buğrahan'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı 20'ye çıkardı: 68-48. Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 2:23 kala Westermann'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı 13'e indirdi: 75-62. Kalan dakikalarda oyunda üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, mücadeleden de 79-66 galip ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman
ANADOLU EFES: Larkin 14, Micic 15, Simon 16, Singleton 14, Pleiss 10, Buğrahan Tuncer 10, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Tolga Geçim
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 4, De Colo 17, Kalinic 4, Williams 7, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 10, Berkay Candan 5, Westermann 8, Egehan Arna
1'İNCİ PERİYOT: 17-14 İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-44