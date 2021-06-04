Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko serisinde 2. maç heyecanı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2. maç yarın yapılacak.

Normal sezonun lideri Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.30’da başlayacak.

THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak play-off final serisine moralli başlayan lacivert-beyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazandı ve 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı kazanarak ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, Fenerbahçe Beko ise seride durumu 1-1’e getirerek avantajı eline almak için mücadele edecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.