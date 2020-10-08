Basketbolda hasret sona erdi, EuroLeague'de yeni sezon geçtiğimiz hafta başladı. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko bu sezon da çok iddialılar ve bu akşam karşı karşıya geliyorlar. Ergin Ataman yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Anadolu Efes, Igor Kokoskov ile yeni bir yapılanmaya giden ve her yıl olduğu gibi yine final-four'u isteyen Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Bu dev karşılaşma öncesi sizlere bir quiz hazırladık. Hem iki takımın yakın geçmişi, hem de aktif oyuncuları ile ilgili hazırladığımız quiz'de kendinizi ve basketbol bilginizi test etmeye hazır mısınız?



