Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off final serisinde normal sezon ikincisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. Anadolu Efes 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak, Fenerbahçe Beko ise şampiyonluk serisini sürdürmek için mücadele edecek. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-3 beraberlik bulunuyor.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko şampiyonluk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

2018-19 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko

2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko

3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes

5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko

6. Maç: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes

Tüm biletler tükendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi. Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi. Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret

Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor. 1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi. Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.

Fenerbahçe, seriyi sürdürme hedefinde

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak. Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ataman, 4. şampiyonluğu kovalıyor

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

Obradovic, Mahmuti ve Baturalp'i geçmek için sahada

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda. Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.

Obradovic'in gözü Mahmuti'nin rekorunda

Fenerbahçe Beko Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak. Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak. Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek. Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.

Takım İstatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 86.56 – 85.20

Ribaund: 37.74 – 32.35

Asist: 22.23 – 20.00

Top çalma: 6.77 – 7.00

Blok: 2.67 – 1.73

Top kaybı: 10.92 – 11.85

Faul: 17.51 – 18.58

2 sayı yüzdesi: %56.6 - %61.7

3 sayı yüzdesi: %37.6 - %40.6

Serbest atış yüzdesi: %78.4 - %78.9

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Brock Motum 17.60 - Joffrey Lauvergne 12.62

Ribaund: Adrien Moerman 8.05 - Jan Vesely 6.25

Asist: Vasilije Micic 6.47 - Kostas Sloukas 4.79

Top çalma: Shane Larkin 1.52 - Marko Guduric 1.12

Blok: Bryant Dunston 0.85 - Ahmet Düverioğlu 0.61