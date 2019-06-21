Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 89-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nin yedinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Zorlu maç öncesi seride 3-3'lük eşitlik bulunurken kazanan ekip şampiyonluğa ulaşacaktı.

Maça yıldızı Shane Larkin'in performansıyla etkili başlayan Anadolu Efes, 6:39 kala 8-4 üstün olan taraftı. Fenerbahçe Beko, rakibine Kalinic ile karşılık verirken karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü Larkin'den gelen üçlükle 11-8 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. 4:31 kala Shane Larkin'den bir üçlük daha bulan Efes, skoru 14-9'a getirdi. Bobby Dixon ile sayılar bulan Fenerbahçe, 3:41 kala 14-14'lük eşitliği yakaladı. Larkin ve Micic ile sayılar bulan Efes, 2:59 kala skoru 19-14'e getirdi. Sonrasında Guduric ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, 40 saniye kala 21-22'lik üstünlüğü yakaladı. Sloukas'ın da serbest atış isabetiyle 17 saniye kala skoru 21-23'e getirdi ve çeyrek de bu sonuçla tamamlandı.

Shane Larkin'den ilk çeyrekte 13 sayı

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, ilk çeyrekte takımının attığı 21 sayının 13'ünü atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe Guduric'in üçlüğüyle başlayarak skoru 21-26 yapsa da Simon ve Moerman'ın sayılarıyla 8 dakika kala maça 26-26'lık eşitlik geldi. Larkin ve Micic ile sayılar bularak üstünlüğü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, 6:46 kala 31-28 yaptı skoru. Fenerbahçe, Kalinic'in üçlüğüyle durumu eşitlese de Sertaç Şanlı ve Larkin ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 5:14 kala skoru 35-31'e getirdi. Efes, Micic'in sayılarıyla 3:32 kala da 38-34 önde olan taraftı. 50 saniye kala da Sertaç Şanlı'nın basketi skoru 42-37'ye getirdi. 26 saniye kala da Larkin'in serbest atışları durumu 44-37 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, ilk yarıda attığı 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 11 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğin başında Sertaç Şanlı ve Shane Larkin ile sayılar bulan Anadolu Efes, 8:36 kala 51-41 ile farkı çift hanelere çıkardı. Sloukas ile sayılar bulan konuk ekip ise 6:34 kala skoru 53-47'ye getirdi. Fakat Fenerbahçe, Larkin'i durdurmakta büyük sıkıntı yaşadı ve 4:51 kala skor 60-49'a geldi. Larkin sonrası Micic liderliğinde hücumda fark yaratmayı başaran Anadolu Efes, 1:09 kala 67-53 ile en büyük farkı yakaladı. Sloukas ve Kalinic ile Fenerbahçe, 9 saniye kala skoru 67-58'e getirse de Larkin ile son saniye basketini bulan Anadolu Efes, çeyreği 69-58 önde tamamladı.

Son çeyreğe de etkili başlayan Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 7:22 kala skoru 74-58 yaptı. 6:34 kala da Larkin'in sayısıyla skor 76-60 oldu. Kalan bölümde Larkin liderliğinde etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-74'lük skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, seriyi de 4-3 kazanarak 2009'dan bu yana ilk Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşırken Fenerbahçe Beko'nun da 3 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandırdı.