Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 85-72

Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Anadolu Efes, sahasında ağırladığı rakibini 85-72'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 12'de 12 yaparken Fenerbahçe Beko ise 14. maçında 3. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes'te Adrien Moerman; 25 sayı, 15 ribauntluk performansıyla maça damga vururken Simon 15, Larkin 14 sayıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi 16 sayıyla Dyshawn Pierre olurken Marko Guduric 12, Jan Vesely 10 sayı üretti.