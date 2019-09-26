Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nın galibi Fenerbahçe Beko, 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 79-74 mağlup ederek 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu ve kupayı üst üste 2., toplamda 12. kez kazanmayı başardı.

Lauvergne, Vesely, Datome ve Westermann'dan yoksun Fenerbahçe'nin maç kadrosunda Bobby Dixon, Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Ekrem Sancaklı, Egehan Arna, Ergi Tırpancı, Kalinic, Derrick Williams, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu, Stimac yer aldı.

Larkin ve Moerman'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri Efes'te ise Beaubois, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim, Ömercan İlyasoğlu, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Micic, Alec Peters, Dunston, Krunoslav Simon maç kadrosunda yer aldılar.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maç başladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da hücumda sık sık hatalar yaparlarken ilk 5 dakikalık bölüm 7-6'lık Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe'nin ilk bölümdeki 6 sayısının 4'ü yeni transfer Derrick Williams'tan geldi.

De Colo ilk kez oyunda

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden Nando De Colo, hazırlık döneminde takımla çalışma şansını yakalayamamıştı fakat Obradovic'in görev vermesiyle ilk çeyreğin bitimine 6:12 kala Melih Mahmutoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Peters ve Simon ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:22 kala skoru 13-6'ya getirdi. Nando De Colo ve Derrick Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe, 1:53 kala 15-15'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Efes, Micic'in etkili oyunuyla skoru 19-15'e getirse de çeyreğin son bölümünü iyi oynayan Fenerbahçe, Derrick Williams'ın son saniye basketiyle ilk periyodu 19-20 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-20

İkinci çeyreğe iyi giren Anadolu Efes, Beaubois ve Peters ile isabetler bularak 8:58 kala 24-20'lik üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölüm 30-25'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle geçilse de Melih, Kalinic ve yeni transfer Stimac ile üst üste isabetler bulan Fenerbahçe, 3:36 kala 30-32'lik üstünlüğü elde etti. Çeyreğin son bölümünde Anadolu Efes'te Micic'in etkili oyununa Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile karşılık verse de ilk yarıyı 39-37 Efes üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 39-37

Üçüncü çeyreğe Micic ve Sertaç Şanlı ile oldukça başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 49-41'lik üstünlüğü elde etti. 4:35 kala da Beaubois'nın üçlüğüyle Anadolu Efes, 52-41'lik skorla farkı çift hanelere çıkardı. Simon'un da devreye girmesiyle Efes, 1:18 kala skoru 62-46'ya getirdi. Çeyreğin son bölümünde Nikola Kalinic ve Bobby Dixon ile isabetler bulan Fenerbahçe, farkı azaltarak çeyreği 64-52 ile noktaladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-52

Fark 16 sayıdan 3'e indi

Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğin sonundaki 16 sayılık farkı eritti ve Derrick Williams'ın etkili oyunuyla 2:46 kala skoru 73-70'e getirdi. Kalan bölümde Simon ile skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, rakibini 79-74 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

MAÇ SONUCU: 79-74

Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 6/6 üçlük isabet ile 22 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken Vasilije Micic de 16 sayı, 9 asist ile öne çıktı. Efes'te Bryant Dunston 15, Alec Peters da 12 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Nikola Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 11 sayı üretti.