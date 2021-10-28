Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan’ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

EuroLeague'de oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.