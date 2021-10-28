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Anadolu Efes, EuroLeague'de Zalgiris'i konuk edecek

Turkish Airlines EuroLeague'de sezona kötü bir başlangıç yapan temsilcilerimizden Anadolu Efes, 7. hafta maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

28 Ekim 2021, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes, EuroLeague'de Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan’ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

EuroLeague'de oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

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