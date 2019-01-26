Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 14 haftada lacivert-beyazlılar 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes 73-70'lık skorla kazanmıştı.

Ligdeki 100. randevu

Anadolu Efes ile Galatasaray, bugüne kadar 108 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 80 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar 28 kez parkeden galip ayrıldı. İki ekip arasında Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 99 karşılaşmada ise Efes 72 kez, Aslan da 27 kez rakibini yendi.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 87.4 sayı ortalamasıyla oynarken, Galatasaray ise 81.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de Tibor Pleiss 22.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Aslan'da ise Zach Auguste 14.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı ise Yener Yılmaz, Mehmet Serdar ve Ali Köseoğlu hakem 3'lüsü yönetecek.

İHA