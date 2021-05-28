Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 2. kez finale yükseldi. CSKA Moskova’yı mağlup ederek adını finale yazdıran Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda oynanan final maçının rövanşını aldı.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda İspanya’da oynanan finalde CSKA Moskova, Anadolu Efes’e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Lacivert Beyazlı ekip, bu galibiyetle rakibinden 2 yıl önce oynanan final maçının rövanşını aldı.







