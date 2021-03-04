Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada Anadolu Efes kapanışı CSKA Moskova'yla yapacak. Zirve yürüyüşüne çıkan Lacivert-Beyazlılar, güçlü Rus temsilcisini konuk edecek. Geçen hafta Fenerbahçe'yi tarihi farkla mağlup eden Efes salı günü de rövanşı aldığı Valencia karşısında 18 üç sayılık basket bularak EuroLeague’de kulüp rekorunu da kırmayı başardı. Rekortmen Efes, skorer uzunu Milutinov'un sezonu kapattığı CSKA Moskova karşısında da rövanş için mücadele edecek. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi. Bir maçı eksik olan CSKA da 18 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar ise haberimizde olacak.

Avrupa’da 713. randevu

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise 465. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2000’den bu yana Avrupa Ligi’nde yapılan 24 maçın 4’ünü lacivert-beyazlılar, 20’sini ise kırmızı-mavililer kazandı.