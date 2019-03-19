Anadolu Efes - CSKA Moskova maç sonucu: 78-80

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

Maç öncesi saygı duruşu

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı öncesi bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden Panathinaikos'un eski başkanlarından Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu.

Anadolu Efes'ten özel forma

Temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısına EuroLeague'deki 400. maçına özel bir formayla çıktı.

Efes'in formasında bugüne kadar EuroLeague'de forma giyen tüm oyuncularının da isimleri yer almakta.

Temsilcimiz, maça Moerman'ın etkili oyunuyla başladı ve 7:33 kala 7-0'lık üstünlüğü yakalayarak rakibini erken bir molaya zorladı. Sergio Rodriguez ile hücumda etkili olmayı başaran CSKA Moskova, 4:27 kala skoru 11-9'a getirdi. 2:07 kala ise Rus ekibi, 14-15'lik skorla öne geçti. Ama son bölümde Motum ve Dunston ile pota altından sayılar bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikası geçilirken CSKA Moskova, skoru 20-19'a getirdi. Temsilcimiz, pota altında Dunston ile etkili olsa da CSKA Moskova 4:13 kala 30-31'lik üstünlüğü yakaladı. Pota altında Kyle Hines'ı etkili kullanan konuk ekip, 3:01 kala da skoru 31-35 yaptı.

Adrien Moerman yarıda bıraktı

İlk yarının bitimine 1:54 kala temsilcimizde Adrien Moerman, yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle oyundan çıkarak soyunma odasına gitti.

İlk yarının bitimine 59 saniye kala Ergin Ataman'ın teknik faulü sonrası serbest atışı isabete çeviren De Colo, skoru 31-40'a getirdi. Kalan bölümde pota altında Dunston ve Pleiss ile etkili olan Anadolu Efes, ilk yarıyı 35-40 sonlandırdı.

Moerman'dan iyi haber

Efes'in en önemli kozlarından Adrien Moerman, ilk yarının bitimine 1:54 kala soyunma odasının yolunu tutsa da ikinci yarıya benchte başladı ve oynayabileceği belirtildi.

Üçüncü çeyreğe de Hines ve Higgins'in sayılarıyla etkili başlayan CSKA Moskova, 5:36 kala skoru 40-51'e getirdi. Sonrasında kenardan gelen Larkin ve James Anderson'ın devreye girmesiyle bitime 58 saniye kala temsilcimiz, skoru 56-59 yapmayı başardı. Çeyrek de 58-61 CSKA Moskova üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğin sonunda Larkin'i devreye sokmayı başaran temsilcimiz, son çeyreğin bitimine 8:41 kala ABD'li oyuncunun üç sayılık basketiyle skoru 63-63 ile eşitlemeyi başardı. Fakat sonrasında hücumda üst üste hatalar yapan temsilcimiz karşısında, CSKA Moskova 5:51 kala 63-72'lik skoru yakaladı. Motum ve Larkin ile üst üste dış şut isabetleri bulan Anadolu Efes, 4:57 kala tekrar farkı azaltarak skoru 69-72 yaptı. Micic'in basketiyle 2:53 kala da temsilcimiz, skoru 73-74'e getirdi. Temsilcimiz, 59 saniye kala da Simon'un üçlüğü sonrası skoru 76-76 ile eşitledi. Cory Higgins'in 44 saniye kala gelen basketi ise CSKA Moskova'yı tekrar 76-78 öne taşıdı. CSKA Moskova, Clyburn ile kritik hücumdan faydalanamayınca 5.6 saniye kala Krunoslav Simon ile serbest atış çizgisine geldik. Simon, çizgide hata yapmadı ve 78-78'lik eşitliği yakaladık. Fakat 1.9 saniye kala Higgins'in basketiyle CSKA Moskova, 78-80 öne geçti ve konuk ekip maçı da bu skorla kazanmayı başardı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Bu sonuçla temsilcimizin 7 maçlık iç saha galibiyet serisi sona ererken toplamda da 27. maçımızda 10. yenilgimizi aldık.