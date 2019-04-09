Anadolu Efes, çocukların basketbol ile tanışmasını sağlayacak

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague’in yeni projesi EuroLeague Academy kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliği ile çocukların basketbol ile tanışmasını sağlayacak.

Anadolu Efes – EuroLeague Academy takımlarında yer alacak 11-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklar hem basketbol ile tanışacak hem de Okyanus Kolejleri kampüslerinde oynanacak karşılaşmalar sayesinde mini Turkish Airlines EuroLeague heyecanı yaşayacak. Katılımcıların düzenli spor yapmalarını sağlayacak olan Anadolu Efes – EuroLeague Academy Ligi’nin ilk hafta maçlarında ise çok keyifli görüntüler ortaya çıktı.

Eğlenceli etkinliklerin ve dinamik müziklerin de yer aldığı ilk hafta maçları, minik basketbolcular için bir festival oldu. Koçlarının yönetiminde sahaya EuroLeague Academy formalarıyla çıkan basketbolcular, maçlar sırasında eğlenceli dakikalar yaşadılar.

“EuroLeague Academy projesine değer katacağımıza inanıyoruz”

EuroLeague Academy’nin kendileri için çok heyecan verici bir proje olduğunu ifade eden Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı ise projeye yönelik çalışmalarını şu şekilde anlattı:

“EuroLeague'in yeni organizasyonu EuroLeague Academy'nin bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu projenin, çocuklarımızı yaşıtlarıyla bir araya getirerek onların sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağına ve onların daha sağlıklı bireyler olmalarına yardımcı olacağına eminiz.

Basketbolun bir spor branşından daha fazlası olduğuna inanarak Türkiye'de basketbol sevgisinin daha fazla kişiye ulaşmasında en büyük paya sahip kulüplerden biriyiz. Bu sebeple kurumsal partnerimiz Okyanus Kolejleri ile birlikte EuroLeague Academy'ye büyük değer katacağımıza inanıyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak tüm konsantrasyonumuz ile EuroLeague Academy'de yer alacağız.”

EuroLeague Academy’nin ilk sezonu mini EuroLeague formatında düzenlenecek

EuroLeague görevlilerinin de ilk hafta maçlarında yer aldığı Anadolu Efes – EuroLeague Academy Ligi’nde sekiz farklı takım bulunuyor. Bir koçun yönetiminde oluşturulan takımlarda 11-12 yaş aralığındaki çocuklar yer alıyor. Hem kız hem de erkek basketbolcuların yer aldığı takımların maçlarında resmi hakemler görev yapıyor.

EuroLeague Academy’nin normal sezonu ise Nisan ayı içerisinde tamamlanacak. Sekiz takımın yer aldığı ligde ilk dört sırada yer alacak takımlar, playoff turuna kalacak.

Bu dört takım, playoff turunda Fenerbahçe BEKO’nun EuroLeague Academy Ligi’nde ilk dört sırayı alan takım ile karşı karşıya gelecek. Playoff turunda da başarılı olan dört takım, EuroLeague Academy Final Four’una katılacak.

EuroLeague Academy maçları boyunca sağlıklı spor yapma, takım arkadaşlığı, rakibe saygı ve basketbol kültürünün bir parçası olma duygusu, maçları kazanmaktan daha önemli olacak.