Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçı seyircisiz olarak oynanacak. Maç eksiğiyle 1 sıra geride olan Efes, mücadeleyi kazanıp liderliğe oturma peşinde. Efes hafta sonu Telekom'u deplasmanda 103-81 mağlup etmişti. Bursaspor ise evinde Beşiktaş'ı 98-87'lik skorla mağlup ederken 10 sayı geriden geldi ve son 4 maçtır kazanıyorlar. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynadıkları mücadeleden Anadolu Efes deplasmandan 95-86'lık skorla galip ayrılmıştı. Misli.com'da tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye siz de bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

• Anadolu Efes'in ligde sadece 2 mağlubiyeti var.

• Bursaspor son 4 maçını kazandı.

• Anadolu Efes ligde en fazla sayı atan takım konumunda.

Öne Çıkan bahisler

Misli.com üyeleri maç öncesi bahislerde bu mücadele için 169,5 sayı bareminin aşılacağını düşünüyorlar. %54'lük oynanma oranıyla Üst bahsi kuponlarda bulunan ilk tercih.

Gökhan German'ın yorumu

Basketbol Ligi'nde erteleme maçı. Koronva virüs nedeniyle bazı oyuncular maçlara çıkmıyor. Takımların konsantrasyonu en alt seviyede. Bursa Play-Off için umutlandı. Onlar haftasonu tam kadro oynadılar. Keza Anadolu Efes... Belki bu maçtan sonra liglere ara verilebilir. Efes evinde favori ama çok büyük fark olmayabilir. Efes haftasonu Telekom'u 103 sayı atarak yenmişti. Bursaspor'un maçları da çok yüksek skorlarla geçiyor. Bu maçta 169.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.



