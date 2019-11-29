Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 104-75'lik skorla galip ayrılırken 49 sayı atan Shane Larkin, EuroLeague tarihinde bir maçta en yüksek skora ulaşan isim oldu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maça Shane Larkin ve Tibor Pleiss'ın basketleriyle etkili başlayan temsilcimiz, 7:58 kala 10-2'lik üstünlüğü yakaladı. Kenardan gelen DeMarcus Nelson ile sayılar bulan konuk ekip, 5:03 kala skoru 17-11'e getirdi. Singleton ve James Anderson ile rakibine karşılık veren Efes, 3:42 kala 22-13 ile önde olan taraftı. Çeyreğin son bölümünde Larkin ile üst üste üçlükler bulan ve 10 sayılık farkı yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği de 30-22 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 30-22

İkinci çeyreğe Zipser ve Maodo Lo'nun üçlükleriyle iyi bir girşi yapan Bayern, 6:14 kala skoru 35-30'a getirdi. Sonrasında Sertaç ve Larkin ile hücumda yine etkili olmayı başaran temsilcimiz, 3:36 kala 47-34'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Shane Larkin ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, ilk yarıyı da 57-40'lık skorla üstün tamamlamayı başardı.

İLK YARI SONUCU: 57-40

Larkin'den bir devrede 25 sayı!

Anadolu Efes'in yıldızlarından Shane Larkin, Bayern Münih'e karşı ilk yarıyı 25 sayı, 3 asist ile tamamladı. Larkin, ilk yarıda 6/7 üçlük isabetiyle oynadı.

Bayern Münih, üçüncü çeyreğe etkili başladı ve pota altı oyuncuları Barthel ile Greg Monroe'nun sayılarıyla 7:33 kala skoru 59-48'e getirdiler. Sonrasında Larkin'in tarihi bir performans sergilediği gecede temsilcimiz, 2:40 kala yeniden 74-56 ile farkı açmayı başardı. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 76-58 ile önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 76-58

Karşılaşmanın son çeyreğine yine Shane Larkin damga vurdu. Anadolu Efes'e liderlik eden Larkin, 49 sayıya ulaşırken temsilcimiz de karşılaşmadan 104-75'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 104-75