Anadolu Efes Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında İspanya ekibi Real Madrid’i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Final Four'a yükseldi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da yer alacak.

Ataman, Lacivert Beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig) ve 2018-2019’da da Dörtlü Final’e taşımıştı. Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena’nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.







