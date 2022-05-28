Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Seri henüz bitmedi

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final ilk maçında Galatasaray Nef'e 105-70'lik skorla mağlup olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre takımda yorgunluk olduğunu belirten Ergin Ataman, bir sonraki maçta kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son dönemde bilindiği gibi çok zorlu ve yoğun bir maç takvimimiz vardı. Takımımızda yorgunluk da vardı. Galatasaray Nef iyi mücadele etti, onları tebrik ederim. Ama seri henüz bitmedi. Bir sonraki maçta kazanmak için sahada olacağız."



