Euroleague’de geçen yıl final oynayarak tarihi bir başarıya imza atan Anadolu Efes kadrosunu koruyup yaptığı transferlerle de yeni sezonda iddiasını sürdüreceğini göstermişti. Ancak sakatlıklar ve takımların Dünya Kupası nedeniyle fazla idman yapamaması coachları tedirgin etmişti. Ergin Ataman, Euroleague öncesi, ‘Başlangıç için endişeliyim’ diyerek tedirginliğini dile getirmişti. Efes Avrupa sezonunu Sinan Erdem’de Barcelona ile açtı.

Fark 16’ya çıktı

6 yıldır Final-Four özlemi çeken ve Pesic yönetiminde başta Mirotic gibi transferlerle kadrosuna güç katan Barça, geçen yıl Play-Off’ta elendiği Anadolu Efes’ten rövanşı almaya gelmişti. Öyle de oldu...Lacivert- Beyazlılar’ın Larkin, Beaubois ve Moerman gibi skorerlerinden yoksun olması bir tarafa, hücumda kötü isabet yüzdesiyle oynaması da mağlubiyeti kaçınılmaz kıldı. İlk çeyreği 19-14 Barça üstünlüğü geçilen maçın 2. çeyreğinde ise Efes skor bulmakta zorlandı ve devreyi 11 sayı geride kapattı: 37-26. İspanyol ekibinin isabetli dış şutları ikinci yarıda devam etti ve farkı 16’ya çıktı: 42-26.

2 sayıda: 32’de 14 attık

Micic önderliğinde rüzgarını arkasına alan Efes farkı 3’e çekti ve son bölüme 49-46 geride girdi. 3.çeyrekteki temposunu son 10 dakikada ortaya koyamayan temsilcimiz sahadan 74-64 mağlup ayrıldı. Efes, 2 sayıda 32’de 14 ve 3 sayıda da 39’a 10’la oynadı.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Avrupa maçında yapılan projede bu kez hava atışı, dizi oyuncusu Bensu Soral Baş tarafından Pembe Top ile gerçekleştirildi.