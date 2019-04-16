Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague, Play-Off çeyrek final ilk maçında İspanya’nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek. Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off’ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.

Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya’da düzenlenecek Final Four'a adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.

'Seriye galibiyet ile başlamak istiyoruz'

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona Lassa ile yapacakları play-off çeyrek final ilk maçını kazanarak, seriye galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Ataman, karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Play-off’ta her maça final gözüyle bakıyoruz. Taraftarımızdan sezon boyunca bize verdiği destek ve motivasyonu şimdi daha da arttırmasını bekliyoruz. Yıldızları ve çok tecrübeli bir antrenorü olan Barcelona Lassa karşısında yüksek tempo ile oynayıp, seriye galibiyet ile başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Final Four'u hedefliyoruz'

Anadolu Efes Basketbol Takımı Kaptanı Doğuş Balbay, Barcelona maçı öncesi konuştu. Milli basketbolcu, Final Four'u hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Turkish Airlines EuroLeague'de ilk hedefimize play off’a yükselerek ulaştık. Ev sahibi olma avantajını ise ligde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak aldık. Bu da bizi ikinci hedefimiz olan Dörtlü Final’e bir adım daha yaklaştırdı. Şimdi ev sahibi olma avantajını kullanmanın zamanı. Barcelona Lassa ile üç gün içinde evimizde iki kritik maça çıkacağız. Taraftarlarımızın ve tüm basketbolseverlerin bu zorlu mücadelelerde salonu tıklım tıklım doldurması, Barcelona Lassa’ya buradan kolay çıkış olmadığını göstermemiz gerekiyor."