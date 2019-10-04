Euroleague’de ilk hafta maçlarının en önemli maçlarından birinde geçen sezon çeyrek final serisinde izlediğimiz Anadolu Efes ve Barcelona, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşırken futbolda olduğu gibi basketbolda da Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve ev sahibi, deplasman, çeyrek bahisleri artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Geçen sezon Euroleague’de finalde CSKA Moskova’a kaybeden Anadolu Efes, bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla giriyor. Kadrosuna Alec Peters, Chris Singleton ve Tolga Geçim’i ekleyen Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ne evinde ligin yeni ekibi Ormanspor ile oynadığı maçla başlarken rahat bir galibiyet almasını bildi. Beaubois 22 sayıyla takıma adına en fazla sayı atan isim olurken, ev sahibinde 5 isim çift haneli sayılara ulaştı. Temsilcimizde Adrien Moerman sakatlığı nedeniyle görev alamazken, lig maçında da görev alamayan Shane Larkin’in durumu belli değil.

A.Efes - Barcelona maçına idda oynamak için görseli tıklayın

Çeyrek finalden elenmesini ardından Anadolu Efes’ten rövanşı almak isteyen Barcelona ise hareketli bir yaz geçirdi. Kadrosuna Nikola Mirotic, Corry Higgins, Malcolm Delaney, Alex Abrines ve Brandon Davies gibi isimleri ekleyen Barcelona, lige ise iyi bir başlangıç yaptı. Obradoiro’yu deplasmanda devirdikten sonra evinde uzatmaya giden maçta Saski Baskonia’yı devirmesini bildi. Geçen sezona göre daha fazla silaha sahip olan konuk ekipte koç Svetislav Pesic’in bu sezon hedefi daha büyük.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Anadolu Efes, geçen sezon Euroleague’de normal sezonda oynadığı 15 iç saha maçının 12’sini kazanmayı başardı.

• İki ekip arasındaki son 6 maçın 5’inde Anadolu Efes, rakibini 80 sayının altında tutmayı başardı.

• Barcelona, geçen sezon Euroleague’de normal sezonda oynadığı 15 dış saha maçının 6’sını kazanabildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Barcelona’nın Anadolu Efes karşısında 8,5 fark yemeyeceği yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’ten fazlası Barcelona (+8,5) tercihine güveniyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise Anadolu Efes’in galibiyeti. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %28’inden fazlası ev sahibi Anadolu Efes’in maçı en az bir sayı farkla maçı kazanacağını düşünüyor.



