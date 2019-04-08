Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off turuna yükselen temsilcilerimizden Anadolu Efes’in, Barcelona Lassa ile karşılaşacağı ilk iki maç için tek maçlık biletler satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunu dördüncü sırada bitiren Anadolu Efes’in beşinci sıradaki Barcelona Lassa ile karşılaşacağı playoff serisi ilk iki maçı için tek maçlık biletler satışa sunuldu.

Mobilet mobil uygulaması ve www.mobilet.com adresinden satışa sunulan biletlere basketbolseverlerin ilgisi çok yüksek. 17 Nisan ve 19 Nisan’daki maçlar için satışa sunulan biletlerin fiyatları ise 22,5 TL ile 75 TL arasında değişiyor.

Anadolu Efes - Barcelona Lassa maçlarında taraftarlar, basketbol heyecanının yanı sıra pek çok eğlenceli etkinliğin de parçası olacaklar.

Anadolu Efes - Barcelona Lassa serisinin ilk maçı 17 Nisan Çarşamba 20:00’de, ikinci maçı da 19 Nisan Cuma günü 20:15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak.

Basketbolseverler, Barcelona Lassa ile oynayacağımız ilk maçın biletlerini buradan, ikinci maçın biletlerini de buradan satın alabilir.

Beş maçlık seride üç galibiyet elde eden takım, İspanya’nın Vitoria kentinde düzenlenecek Final Four organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.

Anadolu Efes partnerlerinden playoff serisine özel etkinlikler...

Anadolu Efes’in her yaştan basketbolsevere keyifli maç deneyimi sunduğu Sinan Erdem Spor Salonu’nda playoff serisine özel pek çok etkinlik de düzenlenecek. Anadolu Efes partnerlerinin de yer alacağı sürpriz etkinlikler sayesinde maçın her anında izleyicilere coşku ve eğlence sunulacak.

Playoff serisinde Anadolu Efes’in Sesi Mustafa Özben’in üst seviyeye çıkaracağı heyecanı yaşayacak olan Anadolu Efes taraftarları, kulüp maskotu Çaylak’ın özel şovlarına da tanıklık edecekler.

Biletler kısa süre içerisinde tükenebilir...

Playoff serisi için iki maçlık #BenimYerimBurası bilet paketini satışa sunan ve bu pakette sona yaklaşan Anadolu Efes’in tek maçlık biletlerine de basketbolseverlerin ilgisi çok yüksek. Maç günlerine kadar hem tek maçlık biletlerin hem de #BenimYerimBurası bilet paketinin tükeneceği tahmin ediliyor.

Serinin son maça uzaması halinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak beşinci maç biletleri de Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından Mobilet mobil uygulaması ve www.mobilet.com adresinden, dördüncü maç sonunda hemen satışa sunulacak.

Anadolu Efes, tüm basketbolseverleri, Final Four yolundaki çok önemli Barcelona Lassa karşılaşmaları için Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyor.

Anadolu Efes - Barcelona Lassa playoff serisinin maç programı ise şu şekilde:

17 Nisan Çarşamba, 20:00: Anadolu Efes - Barcelona Lassa (1. maç)

19 Nisan Cuma, 20:15: Anadolu Efes - Barcelona Lassa (2. maç)

24 Nisan Çarşamba, 22:00 (TSİ): Barcelona Lassa - Anadolu Efes (3. maç)

26 Nisan Cuma, 22:00 (TSİ): Barcelona Lassa - Anadolu Efes (Gerekirse 4. maç)

1 Mayıs Çarşamba, 20:30: Anadolu Efes - Barcelona Lassa (Gerekirse 5. maç)"