Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

THY Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’a konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 731. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 730 karşılaşmada 415 galibiyet ve 315 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 483. maçına çıkacak. Bu organizasyonda 258 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 224 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, AX Armani Exchange Milan takımıyla da 32 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 21 maçta üstünlük sağlayan Anadolu Efes, 11 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

Taraflar, FIBA organizasyonlarında birbirlerine birer kez üstünlük sağladı. İki takım THY Avrupa Ligi’nde 30 kez karşılaşırken bunların 20’sini Anadolu Efes kazandı. İtalya temsilcisi ise 10 maçta galibiyet elde etti.

AA