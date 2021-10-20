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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak

THY Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak.

20 Ekim 2021, Çarşamba 15:15 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.

Lacivert-beyazlı ekip, yarınki rakibi UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip Avrupa Ligi’nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı. Lacivert-beyazlı takım, rakibi karşısında bir maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İSTANBUL (AA)

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