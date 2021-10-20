Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.

Lacivert-beyazlı ekip, yarınki rakibi UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip Avrupa Ligi’nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı. Lacivert-beyazlı takım, rakibi karşısında bir maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İSTANBUL (AA)