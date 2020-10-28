Anadolu Efes - ASVEL maçının tarihi açıklandı

EuroLeague Basketball, daha önce takımlarda yaşanan corona virüs vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verilen karşılaşmaların yeni tarihlerini açıkladı. Temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Fransız ekibi LDLC ASVEL ile olan karşılaşmasının 8 Aralık Salı günü 20:30'da oynanacağı belirtildi.
Turkish Airlines EuroLeague'de daha önce erteleme kararı çıkan maçların oynanacakları yeni tarihler şu şekilde:
3. Maç Dönemi
LDLC ASVEL - Panathinaikos | 1 Aralık 2020 - Yerel saat ile 18:00
4. Maç Dönemi
LDLC ASVEL - Kızılyıldız | 11 Kasım 2020 - Yerel saat ile 20:45
Valencia Basket - Zenit St Petersburg | 8 Aralık 2020 - Yerel saat ile 21:00
5. Maç Dönemi
Anadolu Efes - LDLC ASVEL | 8 Aralık 2020 - Yerel saat ile 20:30
Zenit St Petersburg - AX Armani Exchange Olimpia Milan | 11 Kasım 2020 - Yerel saat ile 20:00