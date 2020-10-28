Anadolu Efes - ASVEL maçının tarihi açıklandı

Turkish Airlines EuroLeague'de konuk ekipteki corona virüs vakaları nedeniyle daha önce erteleme kararı alınan Anadolu Efes - LDLC ASVEL mücadelesinin 8 Aralık Salı günü 20:30'da oynanacağını açıkladı.

28 Ekim 2020, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes - ASVEL maçının tarihi açıklandı

EuroLeague Basketball, daha önce takımlarda yaşanan corona virüs vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verilen karşılaşmaların yeni tarihlerini açıkladı. Temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Fransız ekibi LDLC ASVEL ile olan karşılaşmasının 8 Aralık Salı günü 20:30'da oynanacağı belirtildi. 

Turkish Airlines EuroLeague'de daha önce erteleme kararı çıkan maçların oynanacakları yeni tarihler şu şekilde:

3. Maç Dönemi

LDLC ASVEL - Panathinaikos | 1 Aralık 2020 - Yerel saat ile 18:00

4. Maç Dönemi

LDLC ASVEL - Kızılyıldız | 11 Kasım 2020 - Yerel saat ile 20:45

Valencia Basket - Zenit St Petersburg | 8 Aralık 2020 - Yerel saat ile 21:00

5. Maç Dönemi

Anadolu Efes - LDLC ASVEL | 8 Aralık 2020 - Yerel saat ile 20:30

Zenit St Petersburg - AX Armani Exchange Olimpia Milan | 11 Kasım 2020 - Yerel saat ile 20:00

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