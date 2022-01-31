Anadolu Efes - Asvel maçında atılacak her sayı ağaca dönüşecek

Anadolu Efes, sürdürülebilirlik odağında uzun soluklu çalışmalar yürütüyor. Yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu toprakla buluşturmayı hedefleyen şirket, bu çerçevede “Tabiatımız Özel” ağaçlandırma projesini hayata geçirdi. 2021 yılında başlayan proje kapsamında özel olarak hazırlanan tohum topları, ecoDrone’lar sayesinde insan elinin ulaşamadığı sarp arazilere bırakılarak ağaçlandırmayı destekliyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes iş birliğinde gerçekleştirilecek projeye ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda 4 Şubat 2021 Cuma günü THY Euroleague Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne karşılaşmasında oyuncular ve taraftarlar da hep birlikte destek olacak. Karşılaşmada Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularının kaydedeceği her sayı ağaçlandırma çalışmalarına +1 katkı sağlayacak.

Her seyirci için +10 tohum topu daha

“Her Sayı +1 Ağaç Demek” kampanyasının kapsamı sadece Anadolu Efes oyuncularının atacağı sayılarla da sınırlı kalmayacak. Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşması için Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen her seyirci için +10 tohum topu daha tabiat ile buluşacak. Ayrıca karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği de gerçekleştirilecek. Taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse kampanyaya o oranda ilave tohum topu eklenecek.

Sinan Erdem Spor Salonu içerisindeki fuaye alanında ve devre arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde de taraftarların “Her Sayı +1 Ağaç Demek” kampanyasına daha fazla tohum topu ekleyebilmesi sağlanacak. Anadolu Efes oyuncularının da iletişim çalışmalarında yer alacağı öğrenildi.