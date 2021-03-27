Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor maç sonucu: 87-80

Maça Larkin’in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 16-7 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, milli basketbolcunun 14 sayıya ulaştığı 8. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 27-15. Müsabakanın ilk çeyreği Anadolu Efes’in 32-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. periyoduna takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, 3 dakika boyunca rakibine sayı şansı vermeden farkı 3 sayıya düşürdü: 32-29. Konuk ekip, 18. dakikada Hummer’in basketiyle mücadelede ilk defa önde geçti: 41-42. İlk yarı Aliağa Petkimspor’un 45-44 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip, Ege Arar’ın savunma ve hücumdaki etkili performansıyla 24. dakikaya 54-51 önde girdi. Rakibine Pleiss’in üst üste bulduğu basketlerle cevap veren Anadolu Efes, 25. dakikada 58-54’lük üstünlük sağladı ancak konuk ekipte Zack üst üste sayılar bularak etkili oldu ve 3. çeyrek 65-65 eşitlikle bitti.

Son çeyreğe etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 33. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 68-73. Konuk ekip sonraki bölümde hücumları değerlendiremeyince Anadolu Efes, Dunston ve Simon’un basketleriyle 36. dakikaya 80-73 üstün girdi ve karşılaşmayı da 87-80 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 21, Anderson 8, Singleton 9, Dunston 5, Pleiss 18, Buğrahan 6, Tolga 2, Doğuş, Erten, Yiğitcan

ALİAĞA PETKİM SPOR: Vasiliauskas 14, Dorukhan 3, Wimbush 2, Okben 4, Ege 12, Hummer 15, Zack 14, Canberk 10, Yiğitcan 6, Boran

1’İNCİ ÇEYREK: 32-20

İLK YARI: 44-45

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 65-65