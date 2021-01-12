Anadolu Efes - Alba Berlin maç sonucu: 84 - 76

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. hafta maçında Alba Berlin'i 84-76 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 8 sayı farkla geride kapatan Ergin Ataman'ın ekibi özellikle 3. çeyrekte sergilediği başarılı savunma ile öne geçti ve maçı galip bitirdi. Anadolu Efes böylece Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon 10.kez kazandı.

Anadolu Efes takımında Moerman, Micic ve Shane Larkin mücadeleyi 15'er sayı ile tamamladı





İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 18 - 18 Alba Berlin

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 36 - 44 Alba Berlin

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 62 - 53 Alba Berlin (Üçüncü çeyrek skoru 26-9)

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 84 - 76 Alba Berlin





Anadolu Efes ile Alba Berlin, Avrupa kupalarında 14. kez karşılaşırken, temsilcimiz 13 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı







