Anadolu Efes 5. kez Final-Four’da

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seriyi 3-1 yaptı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena’da yapılacak Final-Four’a yükseldi.

Efes böylece 5. kez Final-Four’da mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague’de son 4’e kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four’da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four’da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.

Efes son olarak geçtiğimiz sezon Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.

İHA