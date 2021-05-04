Anadolu Efes, 4. kez Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da!
Real Madrid'i Turkish Airlines EuroLeague'in dışına iten Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez Final Four’a yükselme başarısı gösterdi.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında Real Madrid'i 88-83 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti, Final Four biletini kaptı. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.
Lacivert Beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi’nde Final Four'a kaldı. Yunanistan’ın Selanik kentindeki Final Four'un ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos’a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya’nın Barcelona takımını 75-69 yendi.
Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig’de Final Four oynadı. Fransa’nın başkenti Paris’teki organizasyonda ilk gün Panathinakos’a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya’nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.
Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019’da Final Four'da mücadele etti. Dörtlü Final’in ilk gününde Fenerbahçe Beko’yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.
Rakip CSKA Moskova
Anadolu Efes, Final Four'da ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lacivert Beyazlı takım, play-off’ta Fenerbahçe Beko’yu eleyerek son 4 takım arasına kalan CSKA Moskova’yı mağlup ederek adını finale yazdırmaya çalışacak.
Final Four Almanya’da
Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilecek. Lanxess Arena’nın ev sahipliği yapacağı Final Four'da ilk maçlar 28 Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. (AA)