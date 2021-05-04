Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında Real Madrid'i 88-83 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti, Final Four biletini kaptı. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

Lacivert Beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi’nde Final Four'a kaldı. Yunanistan’ın Selanik kentindeki Final Four'un ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos’a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya’nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig’de Final Four oynadı. Fransa’nın başkenti Paris’teki organizasyonda ilk gün Panathinakos’a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya’nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019’da Final Four'da mücadele etti. Dörtlü Final’in ilk gününde Fenerbahçe Beko’yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Rakip CSKA Moskova

Anadolu Efes, Final Four'da ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lacivert Beyazlı takım, play-off’ta Fenerbahçe Beko’yu eleyerek son 4 takım arasına kalan CSKA Moskova’yı mağlup ederek adını finale yazdırmaya çalışacak.

Final Four Almanya’da

Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilecek. Lanxess Arena’nın ev sahipliği yapacağı Final Four'da ilk maçlar 28 Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. (AA)