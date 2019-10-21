Amputede şampiyon Şahinbey Belediyesi oldu: 2-1

Ampute Futbol Türkiye Kupası’nda şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor oldu.

Tokat Gaziosman Paşa Stadı’nda düzenlenen organizasyonun finalinde Ortotek Gaziler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaştı. Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak kupayı takdim ederken şampiyon sporcular sonrasında asker selamı verdi. Organizasyon gerçekleştirilen kupa töreniyle sona erdi.