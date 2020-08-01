Ampute Milliler’de hedef şampiyonluk

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, hedeflerinin önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Çakmak, futbolcuyken yaşadığı Avrupa şampiyonluğu mutluluğunu teknik direktör olarak da elde etmek istediğini belirterek, “Ampute Milli Futbol Takımı olarak 5-14 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar’da kamp yapacağız. Burada 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na hazırlanacağız. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonluğu ama asıl odaklandığımız Ampute Futbol Dünya Kupası’nı kazanmak” diye konuştu.