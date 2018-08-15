Ampute millilerde hedef Dünya Kupası

Bolu’da kapma giren Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Ampute Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi’nde Boluspor’a ait sahada çalışan Avrupa şampiyonu milliler, 24 Ekim’de Meksika’da başlayacak Dünya Kupası’na, teknik direktör Uğur Özcan ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Milli takım yarından itibaren Kurban Bayramı sonuna kadar izin yapacak. Daha sonra milliler Bolu’da tekrar kampa girecek.

Takım kaptanı Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir ortam ve havada çalışma yaptıklarını belirterek, " Terörle mücadelede gazi olduktan sonra her zaman devlet büyüklerimizden destek gördük. Daha sonra ampute futbola başlamamızda emeği geçen bir sürü gazi arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimiz var. Devlet büyüklerimiz bu projeyi çok iyi desteklediler. Biz de onları mahcup etmeyerek, Avrupa Şampiyonu olduk." diye konuştu.

Dünya Kupası’na hazırlandıklarını vurgulayan Osman Çakmak, "Dünya şampiyonasından daha çok bizi ilgilendiren ve üzen bir konu var. Türk milletinin sağduyulu olmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği konu gibi kendi paramıza ve kendi özümüze dönelim. Üreten bir ülke olalım. Varsa elimizde yastık altında altın, dolar bunları bozalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Gazi arkadaşlarımız gerekirse biz de bir maaş almayalım. Devletimize bir katkıda bulunalım diye. Bunlar önemli konular. Biz gazi olarak ben de aynı şeyi söylüyorum. Biz burada kamp yapıyoruz. Gerekirse kamplarımızı bireysel yaparız. Toplarımızı kendi imkanlarımızla alalım ve devletimize destek olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde sağduyulu olalım."

Takımın forvet oyuncusu Rahmi Özcan ise misafirperverliklerinden dolayı Bolu halkına teşekkür ettiğini, burada kamp yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, iklim şartlarının iyi olduğunu anlattı.

Özcan, Avrupa şampiyonluklarının olduğunu hatırlatarak, "Biz, Avrupa Şampiyonası’nı Dünya Kupası ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın, emeklerimizin karşılığını Dünya Şampiyonu olarak alırız." dedi.

AA