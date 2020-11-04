Ampute Milli Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Kemer ilçesindeki bir otelde kamp yapan milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Osman Çakmak, antrenmandan önce AA muhabirine, yeni bir enerji ve coşkuyla hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi. Takımın genel performansının iyi olduğunu anlatan Çakmak, Antalya kampları sayesinde şampiyonaya hazır hale geleceklerini kaydetti.

Milli takım kampına ilk kez katılan 17 yaşındaki futbolcu Salih Balli ise hayalini kurduğu ay-yıldızlı formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Salih Balli, Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

İlk kez milli takıma davet edilen futbolculardan Muhammet Sarı da çok büyük bir gurur yaşadığını aktardı.

Kadroda çok kaliteli futbolcuların bulunduğunu, milli takımda kalıcı olmak için çaba göstereceğini belirten Muhammet Sarı, Avrupa Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşacaklarına inandığını ifade etti.