Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki 2021-2022 sezonu Ampute Futbol 1. Ligi'nin 17. Hafta mücadelesinde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk eden Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü maçı 5-0 kazandı. Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından aile ve taraftarları ile buluşan futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sporcular, kupa ve madalyalarını TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TBESF Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ferhat Esatbeyoğlu, Arif Ölmez, Halil İbrahim Sarı, Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Tufan Öktüren ve Ampute A Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan aldı.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy daha sonra sporcuları kutlayarak forma verdi.



