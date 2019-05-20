Ampute futbol Süper Liginde,2018-2019 sezonu Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Gaziantep,Sahinbey Belediye Engelliler, Uzun lig maratonnuu düşme hattındaki takımların nefes kesecek mücadelelerine bıraktı.

İstanbul Derbisinde İstanbul Yeditepe Eng. ile İstanbul Özürlülerspor (İSÖS) arasındaki maç 19 Mayıs Pazar Saat: 14.00 de.Ayazağa- Yusuf Tunaoğlu Stadı Ampute Futbol sahasında yakıcı bir sıcak altında oynanan ampute futbol süper lig maçın,a İstanbul Özürlüler Spor Kulübü Başkanı Kenan Özüdogru,İkinci Başkan Kamil İlhan Gözel ve Başkan Yarımcısı Ali Gündüz,Şişli Yeditepe Engellile SK.Başkanı Ercan Altın,Ampute Futbol Gazetsi Genel Yayın Yönetmeni ve Yeditepe SK. Genel Sekreteri Ahmet Türkcan,Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ergüneş,Radyo Proğramcısı ve Şişli-Yeditepe Yön.Kur.Üyesi Müslüm Söyler,Centilmen taraftar Paşalı Birol ve çok sayıda davetli izledi.

İstanbul Özürlüler sahaya 19 Mayıs pankatlarını açarak Çıktıkları Ayazaga Yusuf Tunaoğlu Stadındaki müsabakada,Şişli Yeditepe Eng. İSÖS karsısında hızlı başladığı maçın başında bulduğu golle, zorlu maçı 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

İstanbul Özürlüler (İSÖS) Kulübü 2.Başkanı Kamil İlhan Gözel açıklamasında “ Bu Pazar 26 Mayıs Pazar 11.30’da İstanbul- Bakırköy Spor ve Yaşam köyü 2 no’lu sahada oynayacağımız ve TRT SPOR ‘dan NAKLEN /CANLI yayınlanacak olan, sezonun son maçı İstanbul Özürlüler Spor Kulübü (İSÖS) ile İzmir BŞB Eng.SK.Ampute Futbol Süper Lig maçımıza tüm İstanbulluları davet ediyorum” dedi

.İSÖS Başkan Yardımcısı ve Basın Danışmanı Ali Gündüz de “Sevgi Engeli Yener” Tüm herkesi maçlarımızı izlemeye bekliyoruz dedi. Gündüz,Saha tesisi, Ofis ve Ulaşım desteklerinden dolayı Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’ na,TRT SPOR ‘ENGELSİZ SOR Yapımcısı Cem Çınar’a, tüm basın ile Tv mensupları arkadaşlarımıza, forma reklamı desteklerinden dolayı REİS GIDA AŞ. ve bizlere her türlü destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.

(19 Mayıs 2019-Pazar) 17.Hafta oynanan Tüm Süper Lig maçlar:

*Gaziantep-Sahinbey Bel. Eng.SK. (6-0) - Bursagücü Ampute

*İzmir-BŞB Eng.SK .(1-0) - Malatya BŞB Engelliler SK.

*İstanbul - Yeditepe Engelliler (1-0) - İstanbul Özürlüler SK (İSÖS)

*Pendik Spor Kulübü Eng .(3-2) -Ank.TSK Reh.Merk.SK.

*Ankara –Ortotek Gaziler Eng.SK. –Gaziantep-Şehitkamil Eng.SK.

Bu hafta sonu (26 Mayıs 2019-Pazar) 18.Hafta oynanacak Sezonun son maçları programı:

*Bursagücü Ampute -Ankara Ortotek Gaziler Eng.SK.

* İstanbul Özürlüler (İSÖS) SK-İzmir-BŞB Eng.SK.

-Malatya BŞB Engelliler SK-Gaziantep Şahinbey Beld.Eng.SK

*Ankara TSK Reh.Me.Eng.SK. -İstanbul-Yeditepe Engelliler SK

*Gaziantep –Şehitkamil Beld.Eng.SK. - Pendik Spor Kulübü Eng.



