Ampute futbolda Antalya, 3 puanı 6 golle kazandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - AMPUTE Futbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, Gaziantep deplasmanında Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 yendi.

Ampute Futbol 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, Gaziantep deplasmanında Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Antalya temsilcisi ligin 6'ncı haftasında rakibini 6-0 mağlup etti. Geçen hafta sahasında Samsun Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 yenen Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, Gaziantep deplasmanından da galibiyetle dönmeyi başardı. Maçta Antalya temsilcisi Muhittin'in 2, İsmail, Haydar, Turgut ve Fatih golleriyle skoru belirledi.

Antalya temsilcisi ligde son oynadığı 2 maçı kazanarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Antrenör Tahir Güven, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Gaziantep deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Güzel futbolla iyi bir galibiyet aldık. Sporcularımız çok iyi oynadı. Bu hafta da sahamızda Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağız. Tüm taraftarımızı bu maça davet ediyorum" dedi.

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