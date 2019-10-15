Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) –TOKAT’ta, 16-20 Ekim tarihlerinde oynanacak olan Ampute Futbol Türkiye Kupası takımları şehre girdi. Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, müsabakalara tüm halkı davet etti.

Türkiye Kupası maçları Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 16-20 Ekim tarihleri arasında 6 ekibin katılımı ile yapılacak. Oynanacak müsabaka için şehre gelen Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, Vali Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. Müsabakalara tüm halkı davet eden Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, ''Engel tanımayanlar, yani önümüze çıkabilecek bir engelin engel olmadığını, şuanda dış güçler eli tetikte bekleyen gözünü kırpmadan hedefi gözetleyen Mehmetçiklerimize, kolluk kuvvetlerimize, devlet büyüklerimize nasıl sahip çıkmamız gerekiyorsa bizlerde sosyal sorumluluk projelerimizi yerine getirerek, bir nebze olsun ülkemizi dış güçler tarafından, daha güçlü daha pozitif bir millet olarak göstermeye devam edeceğiz'' dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgilide açıklama yapan Çakmak, “Bölücü terör örgütünün haince döşemiş olduğu mayından sonra ayağımı kaybettim, asla inancımı da kaybetmedim, mücadelemi de kaybetmedim. Bu ülkede şehit de gazi de vereceğiz. Biz böyle büyük bir millet olacağız, birlik ve beraberlik içerisinde, gün birlik ve beraberlik günü. Başaramayacaklar, sınır ötesi Barış Harekatı Operasyonu başarılı bir şekilde bizler için bugün almış olduğumuz karar iyi ki almışız diyeceğiz ileride” diye konuştu.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise, ''Ampute Milli Futbol Takımı’nda futbolcu iken Türk milletinin göğsünü kabartmıştır. Aynı zamanda Osman Çakmak memleket, millet, vatan, bayrak uğruna bir ayağını da PKK ile bölücü terör örgütü ile olan mücadelede kaybetmiştir. Gazidir, öyle bir güzelliği vardır. Tokat Belediyesi ve Valiliğimiz ev sahipliğinde Osman kardeşimizde ilgilendi Ampute Milli Futbol Takımı Antrenörü olarak burada kendisi, Türkiye Kupası yapacağız. 6 takımın katılımıyla Tokat’ta bir ilk Ampute futbol müsabakaları yapılacak. Yarın müsabakaların açılışı var. Pazar günü de final maçı var. Tüm Tokatlı sporseverleri Ampute Milli takımımızı, milli sporcularımızı ve Osman Çakmak kardeşimizi desteklemek için davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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