Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat’ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat’ta oynanacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi’ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.

Organizasyonun A Grubu’nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak. B Grubu’nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.

Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT’den canlı yayınlanacak.

AA