Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat’ta oynanacak

TFF’nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak

08 Ekim 2019, Salı 23:53
- A +
Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat’ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat’ta oynanacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi’ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.

Organizasyonun A Grubu’nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak. B Grubu’nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.

Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT’den canlı yayınlanacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...